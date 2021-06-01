Toyota представила обновленный 4Runner в спортивном исполнении TRD (фото)

Toyota 4Runner пятого поколения на рынке уже двенадцать лет, поэтому вскоре производитель должен вывести новую генерацию модели, а пока представил модернизированную машину для США, Канады и некоторых стран Латинской Америки. Главной обновкой стала версия TRD Sport.

Для 4Runner это уже третья версия от TRD, которая присоединится к внедорожным исполнениям TRD Off-Road и TRD Pro. Новый пакет от Toyota Racing Development акцентирует на спортивных аспектах внедорожника.

4Runner TRD Sport получил подвеску X-REAS с соединенными накрест амортизаторами, которая улучшает управляемость и эффективно противодействует кренам в поворотах. Такая же подвеска доступна для обновленной модели в дорогой комплектации Limited.



Фото: Toyota

Вместо 17-дюймовых дисков в 4Runner TRD Sport 20-дюймовые, кузов украшают черные акценты, рейлинги на крыше, воздухозаборник TRD на капоте и надписи с названием модели. Светодиодные фары входят в стандартное оснащение всех внедорожников нового модельного года.

В салоне, вместо тканевой отделки используется эко-кожа, а сами кресла с подогревом украшены логотипом TRD. Кроме того, есть коврики TRD Sport.



Фото: Toyota

Toyota 4Runner TRD Sport доступен с тем же 4-литровым бензиновым V6 мощностью 273 силы, что и дореформенная модель. Агрегат подключен к 5-скоростной автоматической коробке передач с приводом на обе или одну ось.

Цены на обновленную модель пока не объявлены, а внедорожник предыдущего года в начальной комплектации SR5 в США стоит от 36 765 долларов.