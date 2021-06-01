Clubhouse отменяет систему приглашений

Социальная сеть Clubhouse, которая недавно пережила огромный всплеск популярности, до сих пор остается доступной не для всех. Чтобы попасть в число пользователей, необходимо получить приглашение от кого-то из участников сервиса.

Об этом пишет Phonearena.

Clubhouse недавно запустил версию своего приложения для операционной системы Android. Теперь компания отчитывается о двух миллионах ее пользователей и намекает на завершение системы инвайтов.

Сейчас у платформы в целом около 12 миллионов пользователей — 10 миллионов приходится на iOS и около двух миллионов на Android. Причем в последнем случае количество пользователей выросло вдвое всего за неделю.

Изменение политики, вероятно, позволит значительно расширить аудиторию.

Clubhouse лишится системы приглашений уже этим летом. Точная дата не уточняется. Эту систему называют основной особенностью соцсети.

В следующих обновлениях внимание уделят «открытиям, оповещениям и менее заметным, но очень важным улучшениям».