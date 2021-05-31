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Нацбанк выиграл суд у фармкомпании Жеваго по недвижимости в Киеве

Нацбанк выиграл суд у фармкомпании Жеваго по недвижимости в Киеве

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины к АО «Киевмедпрепарат». Дело №910/21577/16 касается взыскания предметов ипотеки в счет погашения долга банка «Финансы и кредит» по рефинансированию перед НБУ, пишет Finbalance.

Недвижимость ответчика продадут на публичных торгах. Это касается помещений площадью 1501 кв. м и 1127 кв. м по адресу г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

«Установить способ реализации предмета ипотеки путем продажи на публичных торгах по определению стоимости имущества в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины «Об исполнительном производстве», на уровне не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий «, — говорится в судебном решении.

Общая сумма долга обанкротившегося банка перед центробанком составляет 4,1 млрд грн.

Добавим, что «Киевмедпрепарат», как и компания «Галичфарм», входят в состав корпорации «Артериум», которую связывают с Константином Жеваго. Ему же принадлежал и банк «Финансы и кредит», который был признан НБУ неплатежеспособным 17 сентября 2015 года.

Ранее НБУ уже выигрывал подобные споры с «Киевмедпрепарат» о взыскании объектов недвижимости по такому же адресу — Саксаганского, 139.

По материалам Finbalance
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