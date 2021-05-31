Банкир назвал отрасли, выигравшие от коронакризиса

Коронакризис повлиял негативно не на всех заемщиков.

Об этом пишет Финансовый клуб.

«Мы ожидали секвестра бюджета, который произошел в апреле 2020-го: сокращение расходов могло коснуться тех секторов, представители которых были в нашем кредитном портфеле. В первую очередь нас интересовали дорожно-строительные компании, их доля — около 12%. Но, как потом оказалось, именно эти компании оказались в выигрыше», — рассказал председатель правления Радабанка Андрей Григель.

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Банкир отметил, что, как и все участники рынка, Радабанк в марте-апреле 2020 года ожидал неплатежей по кредитам.

«Чтобы их предотвратить, мы обсудили ситуацию со всеми нашими ключевыми заемщиками. В структуре нашего кредитного портфеля 75% – это возобновляемые кредитные линии. У большинства заемщиков на начало карантина были неиспользованные лимиты, которые мы временно заморозили», — вспоминает Андрей Григель.

Правда, уже через два месяца все лимиты были возвращены — за это время проблем с обслуживанием долгов ни у кого не возникло. Некоторым компаниям даже увеличили объем финансирования.

«В прошлом году было несколько проблемных кейсов, но признаки проблемности у этих заемщиков мы видели еще в конце 2019 года, поэтому не связываем это с карантином и пандемией. В портфеле как была просрочка около 6% на начало 2020 года, так она и осталась», — подсчитал топ-менеджер.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.