Марченко назвал приоритеты Бюджетной декларации

Главными приоритетными направлениями в Бюджетной декларации на 2022−2024 гг. являются развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороноспособности и безопасности государства, обеспечение доступа к основным медицинским услугам и усиление энергонезависимости.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Сергей Марченко.
«Отныне развитие страны будет опираться на бюджетную декларацию, которая впервые одобрена и подана Кабинетом министров Украины в Верховную Раду. Почему это важно? Бизнес ориентируется и планирует процессы на 3−5 лет. Аналогичная ситуация с государством», — написал Марченко.
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Он отметил, что среди приоритетов в бюджетной декларации на 2022−2024:*
Кроме того, среди важных макропоказателей на ближайшие годы:
«Среднесрочное бюджетное планирование — это важный документ для налогоплательщиков, которые будут видеть, как государство планирует тратить их деньги, и для инвесторов», — акцентировал Марченко.
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