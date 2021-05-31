Марченко назвал приоритеты Бюджетной декларации

Главными приоритетными направлениями в Бюджетной декларации на 2022−2024 гг. являются развитие малого и среднего бизнеса, усиление обороноспособности и безопасности государства, обеспечение доступа к основным медицинским услугам и усиление энергонезависимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Сергей Марченко.

«Отныне развитие страны будет опираться на бюджетную декларацию, которая впервые одобрена и подана Кабинетом министров Украины в Верховную Раду. Почему это важно? Бизнес ориентируется и планирует процессы на 3−5 лет. Аналогичная ситуация с государством», — написал Марченко.

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Он отметил, что среди приоритетов в бюджетной декларации на 2022−2024:*

развитие малого и среднего бизнеса,

усиление обороноспособности и безопасности государства,

обеспечение доступа к основным медицинским услугам и усиление энергонезависимости.

Кроме того, среди важных макропоказателей на ближайшие годы:

увеличение реального ВВП с 3,8% до 5%,

с 3,8% до 5%, снижение уровня безработицы с 8,5% до 7,8%,

увеличение среднемесячной зарплаты с 15 423 грн до 19 063 грн,

на социальную помощь запланировано 943 млрд грн, 549 млрд грн — на здравоохранение и 903 млрд грн на безопасность и оборону (не менее 5% ВВП ).

«Среднесрочное бюджетное планирование — это важный документ для налогоплательщиков, которые будут видеть, как государство планирует тратить их деньги, и для инвесторов», — акцентировал Марченко.

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