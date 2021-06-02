Из-за пандемии более 100 миллионов работников оказались на грани бедности - ООН

Пандемия коронавируса привела к тому, что более 100 миллионов работников во всем мире оказались на грани бедности.
Об этом говорится в докладе Международной организации труда, которая является специализированным учреждением ООН.
«По сравнению с 2019 годом, дополнительно 108 миллионов рабочих сейчас живет в условиях крайней или умеренной бедности, а это означает, что они и члены их семей должны жить менее чем за 3,20 доллара США (2,62 евро) в день по паритету покупательной способности», — говорится в ежегодном докладе МОТ «Мировая занятость и социальные перспективы».
Как отмечается, резкий рост уровня бедности обусловлен потерей рабочего времени, поскольку рабочие часы резко сократились, а доступ к качественной работе исчез.
В докладе отмечается, что пандемия усилила существующее неравенство на рынке труда, наиболее пострадали менее квалифицированные работники, женщины, молодежь или мигранты.
Занятость женщин в прошлом году упала на 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.
Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический не ранее 2023 года, говорится в докладе МОТ.
Организация отмечает, что в конце этого года на планете не будет хватать 75 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.
А к концу следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.
По словам главы МОТ Гая Райдера, COVID-19 «был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов».
«Без целенаправленных усилий по ускорению создания достойных рабочих мест, поддержке наиболее уязвимых членов общества и восстановлению наиболее пострадавших секторов экономики затяжные последствия пандемии могут остаться с нами на долгие годы в виде утраченного человеческого и экономического потенциала, роста бедности и неравенства», — отметил он.
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