Продавали на онлайн-аукционах: Правоохранители ликвидировали канал контрабанды янтаря (фото)

Служба безопасности и сотрудники Нацполиции при процессуальном руководстве офиса генпрокурора разоблачила группировку, которая наладила контрабанду янтаря. По данным правоохранителей, преступники продавали незаконно добытый товар на онлайн-аукционах.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Преступная организация, в состав которой входили граждане Украины и иностранцы, наладила нелегальную схему приобретения янтаря крупных фракций, так называемого «пейзажа», у лиц, которые незаконно добывают его в Ровенской области. Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск покупателей «солнечного камня» и проводили онлайн аукционы. В дальнейшем янтарь по поддельным документам перевозили контрабандным путем за границу, в частности в страны Ближнего Востока и Китайской Народной Республики.
Фото: Офис генерального прокурора
С целью безопасного обмена информацией о нелегально добытом янтаре, а также путях его доставки, члены организации разработали специальное мобильное приложение, в котором у иностранных клиентов была возможность выбрать фракции янтаря по фотоснимкам и описанию, заказать их, безналично оплатить и отслеживать маршрут доставки по индивидуальному коду.
Фото: Офис генерального прокурора
В рамках 46 обысков на территории Ровенской, Киевской областей и г. Киева был изъят незаконно добытый янтарь-сырец общим весом более 1 тонны, янтарь-«пейзаж» и ювелирные изделия из янтаря общим весом 200 кг, оборудование для кустарной обработки камней, деньги от его реализации, мобильные терминалы с установленным программным обеспечением, черновые записи относительно объемов реализованного и клиентов, а также мотопомпы и пожарные рукава.
Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы об избрании подозреваемым мер пресечения.
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