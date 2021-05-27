В Apple Pay и Google Pay появилась поддержка криптовалютных карт

Криптовалютная биржа Coinbase официально сообщила о том, что теперь вы можете использовать свою карту Coinbase Card с Apple Pay и Google Pay, чтобы рассчитываться за товары и услуги при помощи криптовалюты.
Сразу же после анонса акции Coinbase выросли на 3,45%, до уровня более 244 долларов. Миллионы людей во всем мире используют Apple Pay или Google Pay для повседневных покупок, от доставки продуктов до товаров для домашних животных и дома. Вы можете вернуть до 4% в виде криптовалютных вознаграждений (кешбэка) за эти покупки, если используете свою карту Coinbase Card с Apple Pay или Google Pay.
Если вы являетесь пользователем Google Pay, вы можете добавить свою карту Coinbase Card из приложения Google Pay.
Пользователи Apple Pay могут добавить свою карту из приложения Apple Wallet или Coinbase.
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