Рада сделала шаг к упрощению присоединения к электросетям

Верховная Рада на заседании 1 июня приняла в первом чтении законопроект № 5009 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения присоединения к электрическим сетям.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В пояснительной записке отмечается, что целью принятия проекта закона является «существенное упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества процедур, документов и согласований, существенное уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранение барьеров в процедуре присоединения к электрическим сетям».
А также — введение механизма «единого окна» для подачи заказчика обращений, заявлений, запросов, получение информации, исходных данных, необходимых для проектирования и проведения строительно-монтажных работ, согласование проектной документации на строительство, реконструкцию и переоснащение электроустановок заказчиков.
Также в документе говорится, что он направлен на развитие бизнеса и улучшение инвестиционной привлекательности Украины за счет улучшения позиций в рейтинге Doing business.
Ранее глава профильного комитета Рады и один из авторов законопроекта Андрей Герус заявлял, что «законопроектом предусматривается упрощение землеотвода и документальных процедур облэнерго с целью сокращения сроков присоединения в 2,5 раза».
По словам Геруса, предусматривается работа «единого окна» и проведение присоединения заказчика «под ключ».
В пояснительной записке также говорится, что на сегодня процедура присоединения к электросетям, в частности небольшой пекарне или цеху, занимает более 280 дней. Документ предусматривает отмену получения определенных разрешений и согласований для подключения, также упрощается получение доступа к земельным участкам под объекты энергетики.
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