Настроения украинского бизнеса улучшились

Украинский бизнес в мае 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,5 пунктов и уже во второй раз с начала года превысил равновесное значение (50 пунктов).

Об этом говорят данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины.

Как отмечается в сообщении, причиной улучшения ожиданий стало «постепенное снятие жестких карантинных ограничений».



График: НБУ

В мае предприятия большинства секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности и сферы услуг превысили нейтральный уровень, оценки предприятий торговли вплотную приблизились к нему.

В то же время секторальный индекс строительных компаний после существенного улучшения в прошлом месяце в мае несколько снизился относительно нейтрального уровня из-за пессимизма некоторых предприятий.

Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков, говорится в обзоре.

В то же время оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме торговли, пока не ожидают увеличения общей численности работников.



Таблица: НБУ

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