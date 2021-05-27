Настроения украинского бизнеса улучшились

Украинский бизнес в мае 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 50,5 пунктов и уже во второй раз с начала года превысил равновесное значение (50 пунктов).
Об этом говорят данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины.
Как отмечается в сообщении, причиной улучшения ожиданий стало «постепенное снятие жестких карантинных ограничений».
График: НБУ
В мае предприятия большинства секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности и сферы услуг превысили нейтральный уровень, оценки предприятий торговли вплотную приблизились к нему.
В то же время секторальный индекс строительных компаний после существенного улучшения в прошлом месяце в мае несколько снизился относительно нейтрального уровня из-за пессимизма некоторых предприятий.
Предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков, говорится в обзоре.
В то же время оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме торговли, пока не ожидают увеличения общей численности работников.
Таблица: НБУ
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