Почему ипотека станет драйвером розничного кредитования

В прошлом году темпы роста рынка ипотечного кредитования оставались высокими несмотря на коронакризис. С июля объемы новых выдач превышали доковидные уровни.

В 2020-м банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 3,8 млрд грн (+36%). При этом шесть игроков выдали 91% всех новых ипотечных кредитов (3,3 млрд грн), а их доля на рынке по объему валовой гривневой ипотеки выросла до 70%.

С учетом погашения ранее выданных кредитов портфель гривневого ипотечного кредитования в 2020-м вырос на 3 млрд грн – до 13,6 млрд грн. При этом чистые гривневые кредиты населению в III квартале впервые за последние годы росли медленнее (+3,9%), чем ипотека (+6,9%).

В 2021-м дополнительный толчок ипотечному кредитованию даст государственная программа «Доступная ипотека 7%». Поэтому именно ипотечные кредиты в этом году должны стать драйвером роста кредитных портфелей.

Настоящий бум ожидается через год. «2021-й – это финальный подготовительный год, а 2022-й станет годом большого роста ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках», – уверен член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Справка Finance.ua:

Стоимость строительных материалов в годовом исчислении, в зависимости от категории, растет в среднем на 10-15%. Больше всего дорожает арматура, бетон, керамоблок, утеплитель, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, квалифицированный труд в строительной индустрии также увеличивается в цене с ростом инфляции (в марте 2021 года она ускорилась до 8,5%) и увеличением средней заработной платы.

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