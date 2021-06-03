Почему ипотека станет драйвером розничного кредитования

В прошлом году темпы роста рынка ипотечного кредитования оставались высокими несмотря на коронакризис. С июля объемы новых выдач превышали доковидные уровни.
В 2020-м банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 3,8 млрд грн (+36%). При этом шесть игроков выдали 91% всех новых ипотечных кредитов (3,3 млрд грн), а их доля на рынке по объему валовой гривневой ипотеки выросла до 70%.
С учетом погашения ранее выданных кредитов портфель гривневого ипотечного кредитования в 2020-м вырос на 3 млрд грн – до 13,6 млрд грн. При этом чистые гривневые кредиты населению в III квартале впервые за последние годы росли медленнее (+3,9%), чем ипотека (+6,9%).
В 2021-м дополнительный толчок ипотечному кредитованию даст государственная программа «Доступная ипотека 7%». Поэтому именно ипотечные кредиты в этом году должны стать драйвером роста кредитных портфелей.
Настоящий бум ожидается через год. «2021-й – это финальный подготовительный год, а 2022-й станет годом большого роста ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках», – уверен член правления Ощадбанка Антон Тютюн.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1372 10
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2260 7
Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников3 ч. назад - 256 2
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется03.06.2021, 12:10 - 2514 2
Попадание в реестр олигархов может создать проблемы их бизнесу за рубежом – министр юстиции4 ч. назад - 182 2
В Украине появятся новые дорожные знаки (фото)Вчера, 23:18 - 2260 7
Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ9 ч. назад - 2258
Кто получит 150 тыс. грн: нардепы предлагают увеличить размер «детских выплат»6 ч. назад - 1671 2
Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)3 ч. назад - 1400
Зеленский: Каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр5 ч. назад - 1372 10
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 777
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 758
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 936
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 2154 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 2198 7