0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 615 0

Почему ипотека станет драйвером розничного кредитования

Почему ипотека станет драйвером розничного кредитования

В прошлом году темпы роста рынка ипотечного кредитования оставались высокими несмотря на коронакризис. С июля объемы новых выдач превышали доковидные уровни.

В 2020-м банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 3,8 млрд грн (+36%). При этом шесть игроков выдали 91% всех новых ипотечных кредитов (3,3 млрд грн), а их доля на рынке по объему валовой гривневой ипотеки выросла до 70%.

С учетом погашения ранее выданных кредитов портфель гривневого ипотечного кредитования в 2020-м вырос на 3 млрд грн – до 13,6 млрд грн. При этом чистые гривневые кредиты населению в III квартале впервые за последние годы росли медленнее (+3,9%), чем ипотека (+6,9%).

В 2021-м дополнительный толчок ипотечному кредитованию даст государственная программа «Доступная ипотека 7%». Поэтому именно ипотечные кредиты в этом году должны стать драйвером роста кредитных портфелей.

Настоящий бум ожидается через год. «2021-й – это финальный подготовительный год, а 2022-й станет годом большого роста ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках», – уверен член правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость строительных материалов в годовом исчислении, в зависимости от категории, растет в среднем на 10-15%. Больше всего дорожает арматура, бетон, керамоблок, утеплитель, рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак. По ее словам, квалифицированный труд в строительной индустрии также увеличивается в цене с ростом инфляции (в марте 2021 года она ускорилась до 8,5%) и увеличением средней заработной платы.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.