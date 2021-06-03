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Польша заманивает украинских заробитчан вместе с семьями

Польша заманивает украинских заробитчан вместе с семьями

В Польше, как и во многих странах ЕС, будет расти спрос на украинских заробитчан. При этом в страну начали приглашать не только сезонных рабочих – поляки пытаются переманить украинцев в свою страну целой семьей.

Такой прогноз озвучил в эфире “Украина 24” президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, даже в период жестких карантинных ограничений Польша продолжила приглашать на работу украинских заробитчан.

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“Если проанализировать 2020 год, когда было много ограничений по выезду украинцев за границу, тем не менее, трудовая миграция украинцев почти не сократилась. Например, Польша выдала почти 1 млн 800 тыс. приглашений украинцам на работу. Если посмотреть на те шаги, которые делает польское правительство по привлечению трудовых мигрантов из Украины, мы увидим, что они уже хотят, чтобы украинцы брали с собой семьи. Речь идет не просто о трудовой миграции, а об эмиграции навсегда”, – рассказал Воскобойник.

Согласно аналитике Jooble, самыми востребованными специалистами в Польше в 2021 году, стали:

  • разнорабочий – с зарплатой в пределах 20000-28000 грн/мес;
  • упаковщик – 25000-35000 грн/мес;
  • грузчик – 20000-30000 грн/мес;
  • водитель дальнобойщик – заработная плата 30000-75000 грн/мес;
  • строитель – зарабатывает в зависимости от вида работ 30000-45000 грн/мес;
  • уборщик — 15000-20000 грн/мес;
  • швея — 22000-35000 грн/мес;

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По материалам Обозреватель
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