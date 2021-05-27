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Кредитный портфель банков вырос на 1,7% в апреле

Кредитный портфель банков вырос на 1,7% в апреле

Кредитный портфель украинских банков вырос на 1,7% в течение апреля 2021 года – до 1,08 трлн грн. Объем неработающих кредитов (NPL) увеличился на 0,8% – до 425,88 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка (НБУ).

По информации НБУ, доля неработающих кредитов в банковской системе в апреле снизилась с 39,93% до 39,57%. В течение месяца портфель кредитов в корпоративном секторе увеличился на 1,9% – до 807,41 млрд грн, в том числе объем NPL в нем – на 0,8%, до 369,62 млрд грн. В то же время портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 1,6% – до 218,68 млрд грн, а NPL – на 0,7%, до 52,29 млрд грн.

Объем межбанковских кредитов вырос на 0,6% – до 39,39 млрд грн, в частности NPL сократился на 0,1% – до 980 млн грн. При этом объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 3% – до 10,91 млрд грн, а NPL сохранился на уровне 0.

В отчете Нацбанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без «Приватбанка» за апрель 2021 года вырос на 0,2% – до 299,73 млрд грн. Объем NPL в нем увеличился на 1,8% – до 131,15 млрд грн. В то же время кредитный портфель «Приватбанка» повысился на 0,4% – до 246,34 млн грн. NPL остался на уровне 177,99 млрд грн.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Mind
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