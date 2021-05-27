В Киеве проверят законность парковок вдоль магистралей Киева

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации проверит магистрали непрерывного и регулируемого движения на предмет самовольного захвата тротуаров под парковочные площадки.

Соответствующее протокольное поручение дал заместитель главы КГГА Константин Усов по результатам совещания по ситуации с обустройством незаконных парковок на дорожной сети города Киева.

В совещании приняли участие руководители Департамента благоустройства КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Патрульной полиции города Киева, КП «Центр организации дорожного движения» и представители КП «Киевтранспарксервис» и КК «Киевавтодор».

«Киев должен ехать без пробок и быть безопасным для пешеходов, велосипедистов и водителей. Необходимо провести обследование дорожной сети города на предмет самовольного или незаконного обустройства парковочных площадок, захвата части тротуаров и вело-пешеходной сети. Мы составим перечень адресов, где они уже обустроены, и в отдельных случаях даже удивительным образом легализованы, и отреагируем на это», – отметил Константин Усов.

Заместитель главы КГГА также попросил Патрульную полицию Киева присоединиться к проверке и сообщить, если у них уже есть такие адреса.