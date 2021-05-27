0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

В Киеве проверят законность парковок вдоль магистралей Киева

В Киеве проверят законность парковок вдоль магистралей Киева

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации проверит магистрали непрерывного и регулируемого движения на предмет самовольного захвата тротуаров под парковочные площадки.

Соответствующее протокольное поручение дал заместитель главы КГГА Константин Усов по результатам совещания по ситуации с обустройством незаконных парковок на дорожной сети города Киева.

В совещании приняли участие руководители Департамента благоустройства КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Патрульной полиции города Киева, КП «Центр организации дорожного движения» и представители КП «Киевтранспарксервис» и КК «Киевавтодор».

«Киев должен ехать без пробок и быть безопасным для пешеходов, велосипедистов и водителей. Необходимо провести обследование дорожной сети города на предмет самовольного или незаконного обустройства парковочных площадок, захвата части тротуаров и вело-пешеходной сети. Мы составим перечень адресов, где они уже обустроены, и в отдельных случаях даже удивительным образом легализованы, и отреагируем на это», – отметил Константин Усов.

Заместитель главы КГГА также попросил Патрульную полицию Киева присоединиться к проверке и сообщить, если у них уже есть такие адреса.

По материалам 100realty.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.