НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

На валютном рынке в мае 2021 года предложение преобладало над спросом. Это объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.

Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины за май.

«За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0,9%. НБУ на валютный рынок не выходил», — говорится в обзоре.



График: НБУ

Национальный банк Украины в течение месяца не проводил интервенций на межбанке. Это произошло впервые с июля 2014 года.



График: НБУ

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал — 70 млн долларов. Положительное сальдо составило 220,5 млн долларов.

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