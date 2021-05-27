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Правительство выделило еще 1,4 млрд грн на карантинные выплаты ФЛПам

Правительство выделило еще 1,4 млрд грн на карантинные выплаты ФЛПам

Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн ФЛПам и наемным работникам, которые пострадали от ужесточения карантина.

Соответствующие изменения содержит правительственное постановление №543 от 31 мая 2021 года.

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В апреле на выплаты физлицам-предпринимателям и наемным работникам из госбюджета направили ранее выделенные 1,4 млрд грн. Деньги получили 175 тыс. ФЛП и наемных работников.

В то же время было зарегистрировано более 360 тысяч заявлений на выплаты ФЛП и работникам малых предприятий, что почти вдвое больше предусмотренных и требует примерно такой же суммы госпомощи.

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Напомним, с 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

Выплаты по 8 тыс. грн гражданам и бизнесу в «красных зонах» производятся после подачи заявки на портале или в приложении «Дія».

Программа господдержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.

Национальный банк не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в СЭП по оказанию госпомощи бизнесу во время усиленного карантина.

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По материалам Финансовый клуб
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