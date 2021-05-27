Правительство выделило еще 1,4 млрд грн на карантинные выплаты ФЛПам

Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн ФЛПам и наемным работникам, которые пострадали от ужесточения карантина.
Соответствующие изменения содержит правительственное постановление №543 от 31 мая 2021 года.
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В апреле на выплаты физлицам-предпринимателям и наемным работникам из госбюджета направили ранее выделенные 1,4 млрд грн. Деньги получили 175 тыс. ФЛП и наемных работников.
В то же время было зарегистрировано более 360 тысяч заявлений на выплаты ФЛП и работникам малых предприятий, что почти вдвое больше предусмотренных и требует примерно такой же суммы госпомощи.
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Напомним, с 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства.
Выплаты по 8 тыс. грн гражданам и бизнесу в «красных зонах» производятся после подачи заявки на портале или в приложении «Дія».
Программа господдержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.
Национальный банк не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в СЭП по оказанию госпомощи бизнесу во время усиленного карантина.
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