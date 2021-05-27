Правительство выделило еще 1,4 млрд грн на карантинные выплаты ФЛПам

Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн ФЛПам и наемным работникам, которые пострадали от ужесточения карантина.

Соответствующие изменения содержит правительственное постановление №543 от 31 мая 2021 года.

О законодательных изменениях по соцвыплатам оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.

В апреле на выплаты физлицам-предпринимателям и наемным работникам из госбюджета направили ранее выделенные 1,4 млрд грн. Деньги получили 175 тыс. ФЛП и наемных работников.

В то же время было зарегистрировано более 360 тысяч заявлений на выплаты ФЛП и работникам малых предприятий, что почти вдвое больше предусмотренных и требует примерно такой же суммы госпомощи.

Читайте также: «Карантинные» 8 тыс. грн: как получить дополнительную помощь от местных органов власти

Напомним, с 19 апреля 2021 года начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

Выплаты по 8 тыс. грн гражданам и бизнесу в «красных зонах» производятся после подачи заявки на портале или в приложении «Дія».

Программа господдержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону.

Национальный банк не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в СЭП по оказанию госпомощи бизнесу во время усиленного карантина.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.