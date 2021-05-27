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Лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Львова в Одессу

Лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Львова в Одессу

28 мая в Одессе совершил посадку первый самолет авиакомпании SkyUp, вылетевший из аэропорта имени Данилы Галицкого (город Львов).

Как сообщает пресс-служба одесского аэропорта, лайнер из Львова прибыл в 18:10. Ровно через час после выгрузки/загрузки пассажиров самолет отправился в обратный путь.

Весь летний сезон и по 1 октября из Одессы во Львов можно будет улететь три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из Одессы по понедельникам и средам в 19:45, по пятницам в 12:10 (4 и 11 июня вылет в 19:15).

Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines отказалась от полетов по последнему внутреннему маршруту из Запорожья в Одессу.

До этого лоукостер отменил рейсы из Запорожья во Львов. По информации издания, оба маршрута, по которым не было выполнено ни одного рейса, уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика.

Согласно изначальным планам авиакомпании, SkyUp собирался полететь из Запорожья в Одессу и Львов в конце мая.

Перед этим в авиакомпании сообщили, что SkyUp в мае-июле выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев — Хельсинки — Киев и Киев — Турку — Киев.

По материалам Дело
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