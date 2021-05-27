Бывший гендиректор Volkswagen выплатит 10 млн евро компенсации за «дизельгейт»

Бывший глава Volkswagen Мартин Винтеркорн согласился выплатить около 10 млн евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного автопроизводителю из-за скандала с выбросами дизельного топлива («дизельгейта»), передает Reuters.
Как сообщили агентству два осведомленных источника, наблюдательный совет Volkswagen планирует обсудить сделку на выходных. После этого решение необходимо будет утвердить на годовом общем собрании акционеров в июле.
Как ранее сообщал Business Insider со ссылкой на проект контракта, соглашение между автопроизводителем, Винтеркорном и другими бывшими руководителями может быть подписано на этой неделе.
В Volkswagen отказались от комментариев. Представитель Винтеркорна не ответил на звонок, когда его попросили дать комментарий.
В марте этого года Volkswagen заявил, что потребует возмещения убытков от Винтеркорна из-за «дизельгейта». Речь идет о ситуациях, когда установленное в автомобилях ПО на тестах показывало заниженные показатели вредных выбросов. Такое ПО было установлено на автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche.
Автопроизводитель признал использование такого софта в 2015 году. Сразу после скандала Винтеркорн был вынужден покинуть свой пост.
Напомним, что в мае прошлого года Федеральный суд в Германии принял решение, которое обязывает автоконцерн Volkswagen выплатить компенсацию покупателям автомобилей с дизельными двигателями, которые были оснащены программным обеспечением, искажавшим сведения о вредных выбросах.
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