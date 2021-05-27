Авиакомпания из Саудовской Аравии заходит в Украину

На украинском рынке появится новая авиакомпания из Саудовской Аравии — Flynas.

Об этом 31 мая заявили в Министерстве инфраструктуры Украины по итогам встречи министра Александра Кубракова и исполнительного директора Flynas Алмоганни Бандера, передает ЦТС.

По информации Мининфраструктуры, Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии, имеющий в своем парке 30 самолетов.

Авиакомпания выполняет рейсы по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью 8,6 млрд долларов.

Ранее уже сообщалось, что Flynas, начиная с 11 июня будет летать по маршруту Эр-Рияд — Киев (аэропорт «Борисполь»). Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время полета составит 5 часов 5 минут.

В июне стоимость билета на одного человека для перелета в одну сторону из Киева в Эр-Рияд начинается от 340 евро, в июле — от 390 евро.

Согласно расписанию перевозчика, будут также обеспечены стыковки в Эр-Рияде на рейсы в Джедду (с 11 июня) и Даммам (с 30 июня).

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) запускает рейсы в город Рас-эль-Хайма, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).