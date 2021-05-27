Портрет клиентов private banking изменился

Более 50% новых клиентов – это молодые люди в возрасте до 35 лет.

«Уже сейчас мы видим изменения в клиентской базе: среди клиентов, которые приходят на премиальное обслуживание, более 50% – это молодые люди в возрасте до 35 лет (IT-специалисты, топ-менеджеры компаний, предприниматели). Это клиенты, которые требуют максимальной диджитализации и с готовностью становятся нашими экспертами и дают четкие требования и запросы под свои нужды», – рассказывает руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко в комментарии финансовому клубу.

Дмитрий Мусиенко считает, что одним из трендов 2021 года станет персонализация обслуживания – создание продуктов и пакетов под разные целевые сегменты клиентов.

«В связи с грядущей амнистией капитала банки будут фокусироваться на консультационных услугах по налоговому планированию, структурированию активов и накопительному страхованию жизни», – прогнозирует руководитель сервиса частного банкинга A-Club Альфа-Банка Виктория Пивнева.

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