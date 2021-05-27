0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Опрос НБУ: Состояние финсектора — лучшее за последние годы

Опрос НБУ: Состояние финсектора — лучшее за последние годы

Нынешнее состояние финансового сектора оценивается как лучшее за последние годы, а в течение следующих шести месяцев негативных изменений не ожидается.

Соответствующую оценку и прогноз дали руководители финансовых учреждений Украины. Это следует из результатов опроса о системных рисках финансового сектора Нацбанка.

Так, положительный баланс ответов (+22%) руководителей крупнейших банков и небанковских финучреждений Украины в мае был самым высоким за все время проведения опроса.

Читайте также: Украинские финансисты назвали самые крупные риски для сектора

Также каждый третий топ-менеджер указал на улучшение положения дел в финсекторе в течение последних полугода. В то же время всего 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного.

Кроме того, среди опрошенных 20% считают текущую устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям высокой или очень высокой по сравнению с 9% полгода назад. Также 33% респондентов ожидают улучшения состояния сектора.

При этом доля респондентов, имеющих негативные ожидания, уменьшилась в восемь раз до 6%.

В НБУ считают, что улучшение оценок преимущественно экономических факторов риска свидетельствует о постепенном выходе экономики Украины из кризиса.

Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.