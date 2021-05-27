Опрос НБУ: Состояние финсектора — лучшее за последние годы

Нынешнее состояние финансового сектора оценивается как лучшее за последние годы, а в течение следующих шести месяцев негативных изменений не ожидается.
Соответствующую оценку и прогноз дали руководители финансовых учреждений Украины. Это следует из результатов опроса о системных рисках финансового сектора Нацбанка.
Так, положительный баланс ответов (+22%) руководителей крупнейших банков и небанковских финучреждений Украины в мае был самым высоким за все время проведения опроса.
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Также каждый третий топ-менеджер указал на улучшение положения дел в финсекторе в течение последних полугода. В то же время всего 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного.
Кроме того, среди опрошенных 20% считают текущую устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям высокой или очень высокой по сравнению с 9% полгода назад. Также 33% респондентов ожидают улучшения состояния сектора.
При этом доля респондентов, имеющих негативные ожидания, уменьшилась в восемь раз до 6%.
В НБУ считают, что улучшение оценок преимущественно экономических факторов риска свидетельствует о постепенном выходе экономики Украины из кризиса.
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