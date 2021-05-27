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КБ «Южное» заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника

КБ «Южное» заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника

ГП «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля» заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата «Сич-2−30».

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части», — написал министр.

По его словам, уже произведен авансовый платеж.

«Запуск космического аппарата планируется провести в декабре 2021 года (резерв — январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена», — добавил Уруский.

Министр отметил, что сейчас КБ «Южное» совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств проводит все необходимые работы по подготовке к запуску КА «СИЧ-2−30» и подготовки наземного сегмента.

«Запуск и использование данного спутника позволят решать множество актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
Вывод „СИЧ-2−30“ — это первый шаг на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021−2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки как минимум из семи спутников», — резюмировал Уруский.

Напомним, общая стоимость запуска украинского спутника «Сич 2−30» компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2−30 (2−1)» в декабре этого года.

По материалам Економічна Правда
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