КБ «Южное» заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника

ГП «Конструкторское бюро „Южное“ им. М. К. Янгеля» заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата «Сич-2−30».
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части», — написал министр.
По его словам, уже произведен авансовый платеж.
«Запуск космического аппарата планируется провести в декабре 2021 года (резерв — январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена», — добавил Уруский.
Министр отметил, что сейчас КБ «Южное» совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств проводит все необходимые работы по подготовке к запуску КА «СИЧ-2−30» и подготовки наземного сегмента.
«Запуск и использование данного спутника позволят решать множество актуальных задач социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
Вывод „СИЧ-2−30“ — это первый шаг на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021−2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки как минимум из семи спутников», — резюмировал Уруский.
Напомним, общая стоимость запуска украинского спутника «Сич 2−30» компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2−30 (2−1)» в декабре этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2560 17
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверятьВчера, 09:13 - 2165 9
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 583 8
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 379 5
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6536 4
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6536 4
Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет экспертаВчера, 12:32 - 3576 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2562
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2560 17
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 2181
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 236
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 564
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1681 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1606 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1002