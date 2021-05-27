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Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населения

Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населения

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о плате за транспортировку газа для нужд населения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно обжалования постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 года № 580 «О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, с начала 2021 года годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году, но не может быть меньше, в частности, 126 куб. м — для бытового потребителя, который использует газ для подогрева воды и приготовления пищи.

Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м. В обязательном порядке, отмечают в суде.

ОАСК постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.

По материалам Економічна Правда
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