Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населения

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о плате за транспортировку газа для нужд населения.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу относительно обжалования постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 6 марта 2020 года № 580 «О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем», — говорится в сообщении.
Согласно постановлению, с начала 2021 года годовая заказанная мощность потребителя определяется исходя из фактического объема потребления природного газа этим объектом за газовый год, предшествующий расчетному календарному году, но не может быть меньше, в частности, 126 куб. м — для бытового потребителя, который использует газ для подогрева воды и приготовления пищи.
Истец считает, что постановлением нарушаются его права, поскольку он использует вдвое меньший объем природного газа, а должен платить за транспортировку 126 куб. м. В обязательном порядке, отмечают в суде.
ОАСК постановил рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 15 июля 2021 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2317 16
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверятьВчера, 09:13 - 2093 9
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 510 6
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 348 5
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое5 ч. назад - 353 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6389 3
Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет экспертаВчера, 12:32 - 3323 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2361
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2317 16
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 1929
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 219
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 556
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1672 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1595 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 998