Межбанк: Последние торги мая прошли вяло по доллару и активно по евро

Последние торги мая прошли, как и ожидалось, очень вяло по доллару и достаточно активно по евро и рублю. Но уже к полудню стало понятно, что основные валютные сделки по завершению месяца клиенты все-таки провели еще в прошлую пятницу. Сегодня они лишь «подрихтовали» свои операции на отчетную дату, что и отразилось на всем поведении межбанка в этот понедельник. Поэтому с клиентскими операциями у финансистов сегодня вопросов вообще не возникало. Их закрыли быстро и в полном объеме.
Сложнее было с операциями самих банков по собственной валютной позиции на 1-е число. Периодически с единичными лотами до 500 тысяч долларов и до 400 тысяч евро финучреждения все же «светились» во второй половине дня. Но судя по всему, компромисс по курсу доллара в пределах узкого коридора 27,455−27,46/27,475−27,48 гривен и курс евро в пределах 33,49−33,51/33,51−33,53 гривен – устроил всех. И эти операции банки также провели быстро, сразу после обеда.
Сюрпризов не было. НБУ на рынок не выходил. При таком рынке и спекулянтам сегодня делать на межбанке было особо нечего.
Ход торгов:
На единичных сделках при предложении, которое превышало спрос — в первый час сессии доллар просел с утренних 27,49/27,51 до 27,465/27,485 гривен, а затем фактически до 14 часов находился в пределах котировок 27,46/27,48 с небольшими отклонениями.
После 14:00 курс практически замер в пределах 27,455−27,46/27,475−27,48 гривен уже до 16 часов.
Завершилась сессия по доллару котировками 27,46/27,48 гривен за доллар.
Главные события 31 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,49/27,51 просел до 27,46/27,48 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,45 / 27,47
евро — 33,49 / 33,51
Курсы валют на Межбанке
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Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4623 гривен, а официальный курс на 1 июня 2021 года установлен на уровне 27,4674 гривен за доллар.
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