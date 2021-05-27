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Украинские финансисты назвали наибольшие риски для сектора

Украинские финансисты назвали наибольшие риски для сектора

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений в очередной раз назвали главным источником риска для сектора общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. А вот респонденты указали на стремительный рост риска возможной эскалации военных действий со стороны Российской Федерации на Востоке Украины.

Об этом говорят данные «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2021 года, проведенного Национальным банком Украины.

Среди основных рисков два опроса подряд остаются угрозы сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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По мнению руководителей финансовых учреждений, риски политической и социальной ситуации в стране значительно снизились, также низкими являются экономические риски, которые доминировали год назад, хотя заметно возросли инфляционные риски.

Респонденты второй раз подряд отмечают, что меньше всего рисков — в сфере доступа к фондированию.


Таблица: НБУ

Опрос НБУ проводился с 12 по 25 мая 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. Опрос проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие 6 месяцев и чего ожидают в следующие полгода.

Напомним, по данным опроса НБУ, почти две трети руководителей украинских предприятий (62,9%) ожидают роста расходов на одного работника в следующие 12 месяцев. Еще 34,7% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и лишь 2,4% планируют снизить зарплаты.

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По материалам РБК-Украина
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