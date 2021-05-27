Какие профессии могут полноценно «захватить» роботы (инфографика)

Исследование энергетической компании ElectricalDirect показало, какие профессии могут быть заменены роботами или автоматическими системами. Для этого проанализировали 20 миллионов рабочих мест.

Об этом пишет Daily Mail.

Команда исследователей обнаружила, что должности с повторяющимися и рутинными задачами будут первыми в очереди на автоматизацию. В некоторых отраслях этот процесс уже начался.

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Что показало исследование. Под самой большой угрозой — работа, требующая меньшего вмешательства человека, говорят исследователи. Список таких профессий составлялся с учетом того, могут ли повторяющиеся и рутинные задачи выполняться быстрее с помощью компьютерного алгоритма.

Первые профессии в очереди на вытеснение машинами:

в результате этот перечень возглавили официанты – у них вероятность быть замененными автоматикой, например, меню с сенсорным экраном, мгновенными бесконтактными платежами и самообслуживанием, составила 72,81%;

на втором месте оказались раскладчики товаров на полке в супермаркетах – вероятность их замены составляет 71,7%;

третье место у продавцов в магазинах – 70,69%.

Также в список вошли персонал бара, помощник повара, швея, сельскохозяйственный работник, уборщик.

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В то же время наиболее “защищенные” от автоматизации профессии, требующие наибольшего обучения и разнообразия повседневных задач. Это медики разных специализаций, университетские и школьные преподаватели, психологи.

Посередине, с вероятностью автоматизации 50%, находятся сантехники и электрики — возможно, из-за увеличения количества умных устройств, управляемых удаленно.