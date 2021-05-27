В Android 12 появится встроенный переводчик для приложений

В сети продолжают появляться подробности о нововведениях Android 12. Google работает над функцией, устраняющей неудобства при использовании приложений, разработчики которых не предусмотрели поддержку нужных пользователю языков.

Как выяснили разработчики с портала XDA, Google работает над встроенной системой, позволяющей смартфону совершать автоматический перевод текста в любом программном обеспечении, не поддерживающем нужный пользователю язык.

Уже сейчас в Android при выделении текста можно посмотреть его перевод на разные языки, но всё сложнее с самими приложениями.

Указывается, что новая функция сможет выполнять полный перевод всего текста внутри приложений, чтобы любой человек мог полноценно их использовать. Это особенно актуально для софта от малоизвестных разработчиков или уже устаревших и переставших получать обновления программ.

Утверждается, что возможность автоматического перевода приложения будет эксклюзивно доступна только на смартфонах Pixel, так как активируется эта функция отдельно от самой системы. Не исключается, что в будущем доступ к алгоритму получат и другие производители мобильных телефонов.