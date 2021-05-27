В Италии строится дорога, способная заряжать электрокары

После успешных испытаний в Швеции израильская компания ElectReon Wireless принялась за строительство в Италии полноценной дороги, способной беспроводным способом заряжать проезжающие по ней электромобили. Участок расположился между Миланом и Брешией.

Одними из главных препятствий повсеместному распространению электромобилей считаются низкая автономность, долгая зарядка и отсутствие развитой инфраструктуры зарядных станций. Всё это одним махом может решить дорожное покрытие, которое будет заряжать проезжающие по нему электрокары.

Первая такая дорога строится в Италии силами израильской компании ElectReon Wireless. Если технология докажет свою эффективность, есть все основания полагать, что в обозримом будущем на дорогах Европы появится больше электрокаров.



Фото: 4pda

Первый участок между Миланом и Брешией имеет протяжённость всего 1 км. Там под асфальт укладывают медные катушки. Энергия от них будет передаваться по беспроводной сети на аккумуляторы транспортного средства с помощью магнитной индукции, пока оно движется по дороге. Блок управления находится на обочине, а приёмник — в шасси каждого автомобиля.

О дальнейших планах по созданию таких дорог пока ничего не сообщается.