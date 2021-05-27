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Компании «Укравтодора» завершили год убытком более 100 миллионов

Компании «Укравтодора» завершили год убытком более 100 миллионов

По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках дочерних компаний на сумму 116,5 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал проект Марлин.

По результатам 2019 года Укравтодор получил убыток на сумму 1,16 млрд грн.

“Укравтодору подчиняются 23 предприятия. Среднее количество трудоустроенных лиц в течение года на государственных дорожных компаниях составило 15 383 человека. Общие расходы на оплату труда достигли 1,9 млрд грн”, – говорится в сообщении.

На дополнительный запрос проекта относительно принятых мер для сокращения ущерба дорожных компаний в Укравтодоре ответили об активизации работы с заказчиками работ на дорогах местного значения и выполнении работ исключительно в пределах финансирования.

С ноября 2019 года по май 2021 года главой Укравтодора был Александр Кубраков, которого недавно назначили министром инфраструктуры.

По материалам Економічна Правда
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