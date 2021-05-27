Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынке

Банкиры рассказали, как могут измениться депозитные ставки до конца 2021 года.
Об этом сообщает «Финансовый клуб».
В течение прошлого года депозитные ставки снижались, двигаясь по учетной ставке НБУ, которая упала до исторического минимума 6%. Несмотря на повышение учетной ставки в этом году, многие банкиры прогнозируют сохранение тренда на депозитном рынке.
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«Рынок еще не достиг состояния равновесия и продолжит реагировать снижением процентных ставок на макроэкономические изменения, произошедшие в 2020 году. Тенденция снижения ставок будет сохраняться как необходимость удешевления кредитных ставок», — говорит член правления Ощадбанка Антон Тютюн.
Оно может быть несущественным. «Сейчас ставки находятся на исторически самом низком уровне, поэтому возможно лишь незначительное снижение», — отметил руководитель по вопросам сбережений и трансакционных услуг Райффайзен Банка Аваль Сергей Анников.
Поскольку банковская система имеет избыточную ликвидность, руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко не ожидает существенных колебаний ставок, которые могут меняться «плюс-минус на 1 п. п. в зависимости от текущих потребностей банков».
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Начальница управления депозитных продуктов и валютообмена Альфа-Банка Ирина Стрепетова считает, что в условиях высокого спроса населения на депозиты банки имеют возможность не повышать ставки, которые «в этом году могут вырасти на 0,5−1 п. п.».
Ключевую роль в этом играет Нацбанк. «В 2021 году все будет зависеть от политики НБУ, уровня учетной ставки, инфляции и политической ситуации в Украине», — уверен член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.
Из-за ускорения инфляции НБУ в марте начал возвращаться к жесткой монетарной политике: учетная ставка выросла до 6,5%, а в апреле — до 7,5%.
«В случае повышения учетной ставки более чем на 1 п. п. допускаю рост доходности розничных депозитов до конца года на 1 п. п.», — говорит директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Дудник.
Но банки часто реагируют с опозданием на повышение учетной ставки НБУ. «Имея достаточный запас ликвидности, они не будут прибегать к агрессивной ценовой конкуренции за депозиты», — уверен финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
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