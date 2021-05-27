Украинцы в этом году заключили полисов «автогражданки» на 1,5 млрд грн

В первом квартале 2021 года заключено 1,9 млн договоров ОСАГО, что на 7,7% больше показателей того же периода в прошлом году.
По данным МТСБУ, при этом сумма страховых платежей составляет 1,5 млрд грн, что на 13% больше показателя I квартала 2020 года.
Количество требований, урегулированных страховщиками ОСАГО, составляет 40,1 тыс. штук (+10%), а сумма уплаченных возмещений – 822 млн грн (+21%).
Средняя страховая премия составила 768 грн (+5%), средняя выплата – 20 097 грн (+10,3%). Таким образом объем выплат растет более быстрыми темпами, чем премии.
Таблица: МТСБУ
В январе-марте в МТСБУ поступило 570 жалоб на действия страховщиков, что больше показателей предыдущего квартала (363 жалобы). Уровень жалоб (соотношение их количества к количеству урегулированных требований) составляет 1,39% против показателя 0,9% в IV квартале прошлого года.
Такое увеличение количества и уровня жалоб произошло за счет нескольких страховщиков, включая тех, которым сейчас временно приостановлены лицензии решением НБУ.
«ОСАГО является социально значимым видом страхования, поэтому владельцы и топ-менеджеры страховых компаний должны ответственно относиться к вопросам стабильности работы и платежеспособности страховщика. В свою очередь, МТСБУ для усиления гарантийных функций повысило требования по темпам наполнения дополнительных гарантийных фондов Бюро», – заявил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2317 16
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверятьВчера, 09:13 - 2093 9
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 510 6
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 348 5
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое6 ч. назад - 353 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6389 3
Стоит ли инвестировать в валютные депозиты - совет экспертаВчера, 12:32 - 3323 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2361
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2317 16
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 1929
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 219
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 556
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1672 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1595 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 998