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Украинцы в этом году заключили полисов «автогражданки» на 1,5 млрд грн

Украинцы в этом году заключили полисов «автогражданки» на 1,5 млрд грн

В первом квартале 2021 года заключено 1,9 млн договоров ОСАГО, что на 7,7% больше показателей того же периода в прошлом году.

По данным МТСБУ, при этом сумма страховых платежей составляет 1,5 млрд грн, что на 13% больше показателя I квартала 2020 года.

Количество требований, урегулированных страховщиками ОСАГО, составляет 40,1 тыс. штук (+10%), а сумма уплаченных возмещений – 822 млн грн (+21%).

Средняя страховая премия составила 768 грн (+5%), средняя выплата – 20 097 грн (+10,3%). Таким образом объем выплат растет более быстрыми темпами, чем премии.


Таблица: МТСБУ

В январе-марте в МТСБУ поступило 570 жалоб на действия страховщиков, что больше показателей предыдущего квартала (363 жалобы). Уровень жалоб (соотношение их количества к количеству урегулированных требований) составляет 1,39% против показателя 0,9% в IV квартале прошлого года.

Такое увеличение количества и уровня жалоб произошло за счет нескольких страховщиков, включая тех, которым сейчас временно приостановлены лицензии решением НБУ.

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«ОСАГО является социально значимым видом страхования, поэтому владельцы и топ-менеджеры страховых компаний должны ответственно относиться к вопросам стабильности работы и платежеспособности страховщика. В свою очередь, МТСБУ для усиления гарантийных функций повысило требования по темпам наполнения дополнительных гарантийных фондов Бюро», – заявил гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.

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По материалам Финансовый клуб
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