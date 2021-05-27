В Минздраве окончательно определились с датой запуска «е-больничных»

Процесс ликвидации бумажных больничных в Украине будет постепенным. Власти предлагают установить сроки для применения переходной модели формирования и выдачи электронных листков нетрудоспособности.

Это следует из обнародованного на сайте Министерства здравоохранения проекта приказа, которым планируют урегулировать некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

В частности, проектом устанавливается, что при наличии соответствующей технической возможности формирования электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений является обязательным:

с 1 июня 2021 года — на период действия переходной модели работы с медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности и больничными листами, выданными в бумажной форме, которая продлится до 31 августа этого года, для учреждений здравоохранения, которые в установленном порядке подключены к электронной системе здравоохранения;

с 1 сентября 2021 — для всех учреждений здравоохранения.

При этом, согласно документу, техническая возможность возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения (eHealth) информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных систем и соответствующем расширении их функциональных возможностей. Технические требования к функционалу таких систем будут определяться отдельно Национальной службой здоровья.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, сегодня существенной проблемой в государстве является фальсификация бумажных больничных. Вместе с тем распространены массовые практики «продажи» поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.

Так, за 9 месяцев 2020 года от страхователей принято заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. За нарушение порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности за 9 месяцев 2020 года к дисциплинарной ответственности привлечено 116 врачей.

В Минздраве ожидают, что введение электронных больничных будет способствовать:

предотвращению злоупотреблений при выдаче листков нетрудоспособности;

обеспечению оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности с первого дня обращения гражданина и предотвращению его открытия задним числом;

получению быстрого доступа к данным о пациенте, достоверному обмену данными в электронном виде;

диджитализации сферы здравоохранения и уменьшению нагрузки на медицинских работников из-за введения электронных форм медицинской документации;

уменьшению расходов из госбюджета на закупку бумажных форм бланков листков нетрудоспособности.

Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! Подписывайтесь на наш Telegram-канал.