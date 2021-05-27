В Минздраве окончательно определились с датой запуска «е-больничных»

Процесс ликвидации бумажных больничных в Украине будет постепенным. Власти предлагают установить сроки для применения переходной модели формирования и выдачи электронных листков нетрудоспособности.
Это следует из обнародованного на сайте Министерства здравоохранения проекта приказа, которым планируют урегулировать некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.
В частности, проектом устанавливается, что при наличии соответствующей технической возможности формирования электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений является обязательным:
При этом, согласно документу, техническая возможность возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения (eHealth) информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных систем и соответствующем расширении их функциональных возможностей. Технические требования к функционалу таких систем будут определяться отдельно Национальной службой здоровья.
Согласно пояснительной записке к проекту приказа, сегодня существенной проблемой в государстве является фальсификация бумажных больничных. Вместе с тем распространены массовые практики «продажи» поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.
Так, за 9 месяцев 2020 года от страхователей принято заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. За нарушение порядка выдачи и продления листков нетрудоспособности за 9 месяцев 2020 года к дисциплинарной ответственности привлечено 116 врачей.
В Минздраве ожидают, что введение электронных больничных будет способствовать:
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