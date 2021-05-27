Всемирный банк дает Украине $ 100 миллионов на кредиты МСБ

Во Всемирном банке утвердили выделение дополнительных средств в размере $ 100 млн для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере 100 млн долларов США для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.
Украинский государственный АО «Укрэксимбанк» является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка. Выделенные дополнительные средства Укрэксимбанк использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от пандемии COVID-19.
Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, которые сейчас предлагаются на рынке.
Проект Доступ к долгосрочному финансированию на общую сумму в 150 миллионов долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. По проекту профинансированы более 50 МСП предприятий со всей Украины.
Большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности, где у украинских экспортеров есть существенное конкурентное преимущество, и где МСП традиционно играют ведущую роль.
В рамках проекта также предоставлены займы фирмам, осуществляющим деятельность в разных производственных отраслях: производство горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и т.л. Проект помог этим МСП улучшить конкурентные преимущества по сравнению с крупными предприятиями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 69905 29
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 7176 9
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять5 ч. назад - 1256 7
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами3 ч. назад - 784 5
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 2419 4
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 69905 29
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 7176 9
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю8 ч. назад - 2071
Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»Вчера, 16:29 - 1729
Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиляВчера, 19:44 - 1679
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)2 ч. назад - 48
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 491
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1592 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1516 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 949