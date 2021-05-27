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Всемирный банк дает Украине $ 100 миллионов на кредиты МСБ

Всемирный банк дает Украине $ 100 миллионов на кредиты МСБ

Во Всемирном банке утвердили выделение дополнительных средств в размере $ 100 млн для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление дополнительных средств в размере 100 млн долларов США для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.

Украинский государственный АО «Укрэксимбанк» является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка. Выделенные дополнительные средства Укрэксимбанк использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от пандемии COVID-19.

Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, которые сейчас предлагаются на рынке.

Проект Доступ к долгосрочному финансированию на общую сумму в 150 миллионов долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. По проекту профинансированы более 50 МСП предприятий со всей Украины.

Большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности, где у украинских экспортеров есть существенное конкурентное преимущество, и где МСП традиционно играют ведущую роль.

В рамках проекта также предоставлены займы фирмам, осуществляющим деятельность в разных производственных отраслях: производство горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и т.л. Проект помог этим МСП улучшить конкурентные преимущества по сравнению с крупными предприятиями.

По материалам Finance.UA
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