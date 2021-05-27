У ФГВФЛ появилось пять амбициозных задач

Фонд гарантирования вкладов физических лиц стремится гарантировать большие суммы вложений украинцев в большем количестве финансовых учреждений.

Главная задача – присоединение к системе гарантирования вкладов Ощадбанка, в котором хранится 18,5% всех средств физлиц, банк должен наконец отказаться от 100-процентной государственной гарантии и присоединиться к совместной с другими банками системы гарантирования вкладов и начать платить взносы.

Вторая задача – реструктуризация задолженности Фонда гарантирования перед Минфином. В 2014-2016 годах Фонд одолжил у Минфина и НБУ 79,7 млрд грн под 9,99-14% годовых на выплату компенсации вкладчикам обанкротившихся банков. На 1 марта 2021-го остаток долговых обязательств Фонда составил 46,9 млрд грн, по которым Фонд до конца 2031 года должен заплатить Минфину процентов на 64,2 млрд грн. В 2020 году Фонд договорился с Минфином о частичном списании долга, но соответствующий законопроект так и не подали в парламент.

Решение этой задачи позволит перейти к третьей – повысить гарантированную государством сумму вклада сначала до 400 тыс. грн, а затем до 600 тыс. грн. Реализация этих планов зависит от готовности парламента принимать соответствующие законы, а также от Конституционного Суда, который продолжает проверять конституционность системы гарантирования вкладов.

Четвертая задача – расширить гарантии вкладов на небанковские учреждения, а именно на средства физлиц в кредитных союзах и лайфовых страховых компаниях (хотя в этом году максимум состоится лишь обсуждение этой инициативы).

Пятая задача более стратегическая – введение системы раннего реагирования, гармонизация законодательства с нормами ЕС.