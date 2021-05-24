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Из Украины хотели вывезти золотые украшения времен Скифской эпохи (фото)

Из Украины хотели вывезти золотые украшения времен Скифской эпохи (фото)

Правоохранители предотвратили контрабанду ювелирных украшений времен Скифской эпохи за границу — 11 подвесок из желтого и белого золота. Их оценивают в сумму от 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины предотвратила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $ 40 тысяч», — сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, действовавший по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти скифские золотые украшения через пункт пропуска «Ягодин». Оперативники и следователи С Б Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.


Фото: СБУ

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия — уникальны, они представляют культурную и историческую ценность для нашей страны.

Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.


Фото: СБУ

По материалам Finance.UA
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