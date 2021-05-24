0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

IKEA планирует открыть в Украине отделы питания

IKEA планирует открыть в Украине отделы питания

IKEA планирует как можно быстрее открыть в Украине отделы питания, которые есть в магазинах компании в других странах.

Об этом руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявил в интервью.

По его словам, «мы живем сейчас в очень специфической ситуации, особенно в разрезе пандемии, которая еще ускорила этот переход в том, как мы ведем бизнес. И в том, как люди живут и как общаются друг с другом, существенные изменения происходят не только в Киеве, мы их видим по всему миру».

На вопрос, почему в Киеве открылся уменьшенный формат магазина (City Store), без отдела питания, Меллє ответил, что компания хочет «быть там, где живут люди, и похожие форматы городского магазина — City Store — были открыты в этом году также в Париже, в Токио, есть проекты открытия в Праге. Киев является частью этого, как один из крупных европейских городов.

Я понимаю вашу заинтересованность в питании, я уже провел в Киеве 2,5 года и вижу, насколько еда важна для вас. Я француз, поэтому для меня еда также очень важна. Я наслаждаюсь украинскими ресторанами и кофейнями, и чувствую и понимаю потребность наших клиентов — мы стремимся открыть это направление в Украине как можно скорее".

Он также сообщил, что ІКЕА стремится развивать деятельность в Украине, предлагая широкий ассортимент функциональных товаров с привлекательным дизайном и ценами для большего количества украинцев. «Для этого мы проводили глубокий анализ того, как люди проводят свое время, как они живут, работают. В разрезе пандемии и новой реальности, в которой мы сейчас живем, мы разрабатываем новые решения, включая B2B сегмент, чтобы улучшить возможности для труда людей, в частности в работе из дому», — сказал Мелле.

По его словам, сейчас ІКЕА предлагает украинцам около 5 тыс. доступных товаров и решений для дома во всех категориях и стилях своего ассортимента.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.