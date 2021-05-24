IKEA планирует открыть в Украине отделы питания

IKEA планирует как можно быстрее открыть в Украине отделы питания, которые есть в магазинах компании в других странах.

Об этом руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле заявил в интервью.

По его словам, «мы живем сейчас в очень специфической ситуации, особенно в разрезе пандемии, которая еще ускорила этот переход в том, как мы ведем бизнес. И в том, как люди живут и как общаются друг с другом, существенные изменения происходят не только в Киеве, мы их видим по всему миру».

На вопрос, почему в Киеве открылся уменьшенный формат магазина (City Store), без отдела питания, Меллє ответил, что компания хочет «быть там, где живут люди, и похожие форматы городского магазина — City Store — были открыты в этом году также в Париже, в Токио, есть проекты открытия в Праге. Киев является частью этого, как один из крупных европейских городов.

Я понимаю вашу заинтересованность в питании, я уже провел в Киеве 2,5 года и вижу, насколько еда важна для вас. Я француз, поэтому для меня еда также очень важна. Я наслаждаюсь украинскими ресторанами и кофейнями, и чувствую и понимаю потребность наших клиентов — мы стремимся открыть это направление в Украине как можно скорее".

Он также сообщил, что ІКЕА стремится развивать деятельность в Украине, предлагая широкий ассортимент функциональных товаров с привлекательным дизайном и ценами для большего количества украинцев. «Для этого мы проводили глубокий анализ того, как люди проводят свое время, как они живут, работают. В разрезе пандемии и новой реальности, в которой мы сейчас живем, мы разрабатываем новые решения, включая B2B сегмент, чтобы улучшить возможности для труда людей, в частности в работе из дому», — сказал Мелле.

По его словам, сейчас ІКЕА предлагает украинцам около 5 тыс. доступных товаров и решений для дома во всех категориях и стилях своего ассортимента.