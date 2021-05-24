Межбанк: эффект окончания рабочей недели будет не так силен

Пятница на валютном рынке пройдет очень активно и в этот раз эффект окончания рабочей недели почти не сработает. Дело в том, что у компаний остается всего два рабочих дня для закрытия своих хозяйственных операций по маю и это наложит свой отпечаток на их поведение на межбанке.
С учетом того, что в понедельник особой активности по доллару не будет – в США отмечают День поминовения- по факту, сегодня все клиенты и завершат свои основные операции с американской валютой. Как и вчера – все будут спешить и максимальная активность будет наблюдаться в первой половине дня, но и во второй части сессии часть клиентов будет совершать сделки по небольшим лотам в долларе и евро. По рублю крупных объемов операций по концу месяца не будет – наш товарооборот с РФ не демонстрирует большого прогресса, что и неудивительно в сложившейся ситуации.
В целом, по нашим прогнозам, статистика торгов 28 мая будет в пределах до $120-135 млн при заключении до 480-550 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 27,40 – 27,65 грн, евро — коридор 33,35 – 33,70 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,50 / 27,52
евро – 33,54 / 33,56
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