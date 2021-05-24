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Межбанк: тренд по курсу задавали крупнейшие игроки

Межбанк: тренд по курсу задавали крупнейшие игроки

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — торги четверга были достаточно динамичными. Клиенты активно закрывают свои хозяйственные операции перед концом месяца. Они спешат провести все расчеты по доллару на этой неделе, так как понедельник будет выходным в США и расчеты по доллару на условиях ТОМ не очень интересны местным игрокам.

Рынок и тренд по курсу остались полностью зависимы от курсовых задач крупнейших игроков и их выхода/ухода с межбанка в течение сессии. Как только кто-то из больших покупателей «светился» со своими объемами покупки — немедленно продавцы и спекулянты пытались сыграть «на повышение». Но сегодня у них это получалось плохо, так как предложение в целом все же превышало спрос и это чувствовали все операторы межбанка.

В итоге, за четверг доллар подешевел на 4 копейки до 27,50/27,52 гривен, а евро на 5 копеек — до 33,54/33,57. НБУ участия в торгах не принимал.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос практически всю сессию и доллар со стартовых котировок 27,54/27,56 подешевел до 27,535/27,555 гривен к 11 часам и до 27,5050/27,525 к полудню. Основная часть сделок прошла именно в этот период, когда на межбанке присутствовали все крупные игроки.

Выход больших покупателей после 12 часов несколько воодушевил продавцов и спекулянтов. Они на росте спроса смогли подтянуть котировки до 27,515/27,535 гривен к обеду и сразу после него.

Но как только большинство покупателей закрыли свои основные объемы и ушли с рынка — курс снова пошел вниз. К 15:00 доллар уже котировался по 27,495/27,515 гривен, а завершилась сессия на уровне 27,50/27,52.

Главные события 27 мая на валютном рынке:

  • Доллар с утренних 27,54/27,56 просел до 27,50/27,52 гривен к концу дня.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,5278 гривен, а официальный курс на 28 мая 2021 года установлен на уровне 27,526 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,49 / 27,51
евро — 33,54 / 33,55

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2202 / 1,2204

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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