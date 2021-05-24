Днепропетровщина предлагает для малой и большой приватизации 28 объектов

Днепропетровщина предлагает 28 объектов для малой и большой приватизации.
Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.
«На сайте Фонда государственного имущества вы можете увидеть 28 объектов малой и большой приватизации. Это и горно-химическая компания, и Днепропетровский электровозостроительный завод… Это мощные объекты для инвестирования и развития», — отметил Лукашук.
Среди региональных инициатив, интересных инвесторам, он выделил реконструкцию универсального зрелищно-спортивного дворца «Метеор», которую планируют начать в следующем году. Еще одна инициатива — строительство холодильника с регулируемой газовой средой. Холодильный терминал будет иметь объем 5 тыс. тонн для хранения агропромышленной продукции.
Лукашук также отметил, что Днепропетровщина обеспечивает 10% ВВП и стоит на первом месте среди регионов по объемам инвестиций.
Как сообщал Укринформ, 27 мая в Днепре проходит Международный инвестиционный форум «UkraineInvest Talks Dnipro», направленный на популяризацию инвестиционной среды в регионах Украины. Среди ключевых тем — инвестиционная политика и развитие регионов, инвестиционные стимулы для проектов со значительными инвестициями, опыт инвесторов, построение «инвестиционных мостов» между украинскими регионами и миром.
Мероприятие UkraineInvest Talks: Dnipro организовано правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest совместно с городским советом Днепра и Агентством развития Днепра в партнерстве с Программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».
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