Днепропетровщина предлагает для малой и большой приватизации 28 объектов

Днепропетровщина предлагает 28 объектов для малой и большой приватизации.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

«На сайте Фонда государственного имущества вы можете увидеть 28 объектов малой и большой приватизации. Это и горно-химическая компания, и Днепропетровский электровозостроительный завод… Это мощные объекты для инвестирования и развития», — отметил Лукашук.

Среди региональных инициатив, интересных инвесторам, он выделил реконструкцию универсального зрелищно-спортивного дворца «Метеор», которую планируют начать в следующем году. Еще одна инициатива — строительство холодильника с регулируемой газовой средой. Холодильный терминал будет иметь объем 5 тыс. тонн для хранения агропромышленной продукции.

Лукашук также отметил, что Днепропетровщина обеспечивает 10% ВВП и стоит на первом месте среди регионов по объемам инвестиций.

Как сообщал Укринформ, 27 мая в Днепре проходит Международный инвестиционный форум «UkraineInvest Talks Dnipro», направленный на популяризацию инвестиционной среды в регионах Украины. Среди ключевых тем — инвестиционная политика и развитие регионов, инвестиционные стимулы для проектов со значительными инвестициями, опыт инвесторов, построение «инвестиционных мостов» между украинскими регионами и миром.

Мероприятие UkraineInvest Talks: Dnipro организовано правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest совместно с городским советом Днепра и Агентством развития Днепра в партнерстве с Программой USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».