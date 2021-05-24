Как в Украине будут реформировать таможню

Диджитализация станет ключевым инструментом в реформе украинской таможни.
Об этом в ходе форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Образованы два юридических лица — налоговая и таможня. Конечно, меняются подходы. У руководителя налоговой это первая неделя работы в статусе первого вице-премьер-министра — министра экономики. Господин Любченко курирует экономическую сферу, налоговую», — сказал Шмыгаль.
По его словам, назначение Любченко министром экономики значительно усилит работу правительства.
Чиновника он охарактеризовал, как «человека, который смог наладить диалог с бизнесом на должности в фискальном органе». В частности, жалоб со стороны предпринимателей на Любченко не было.
«На данный момент назрела реформа таможни. Очень много жалоб от бизнеса, чем мы занимаемся. Мы выстраиваем риск-ориентированную систему, чтобы „белый“ бизнес проходил таможню буквально за минуты и не надо было проверять на таможне автомобили. Мы выстраиваем систему нового кадрового обеспечения. Через все это насквозь проходит диджитализация», — рассказал премьер.
В ходе реформы таможни планируют уволить ряд должностных лиц и контролеров, а в таможенном оформлении использовать приложение «Дія». Цифровые услуги помогут в борьбе с коррупцией, отметил Шмыгаль.
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