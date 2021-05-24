Транспортники сократили перевозку пассажиров на 14,5% — Госстат

Транспортные компании Украины в январе-апреле 2021 года перевезли 803 млн пассажиров, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-апреле 2021 года составил 16,3 млрд. пас. км, что на 15,9% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-апреле воспользовались 23,2 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 17,5% меньше, чем в январе-апреле-2020, а услугами автомобильного транспорта – 337 млн пассажиров (-14,6%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 17,2% — до 1,6 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, за четыре месяца 2021 года трамваями воспользовались 120,2 млн пассажиров (-20,7% к январю-апрелю-2020), метрополитеном – 135 млн (-3,1%), троллейбусами – 186 млн (-16,9%).

Водный транспорт за указанный период перевез 0,02 млн пассажиров (+1700%).

Как сообщалось, за январь — апрель 2021 года пассажиропоток украинских аэропортов сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2%.