С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 июня упрощает порядок присоединения к электросетям.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Что меняется. Вводятся публичные договоры о присоединении, что сделает невозможным навязывание операторами систем распределения дополнительных условий заказчикам при заключении договора о присоединении, в частности увеличение срока предоставления услуги, изменение условий договора, изменение порядка уплаты стоимости услуги по присоединению и т.д.
Каждый оператор обязан обнародовать, в том числе на собственном вебсайте, редакцию договора как о стандартном, так и о нестандартном присоединении.
Когда договор будет считаться заключенным:
Ознакомиться с техническими условиями и другими документами заказчик может через личный кабинет на ОСР и Регулятора (по запросу) в режиме просмотра. Для этого оператор обязан во время выдачи клиенту технических условий сообщать логин и пароль от личного кабинета.
Изменения коснулись и процедур согласования. Отныне согласовывать с исполнителем услуг (ОСР) следует только проектную документацию на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) только для объектов напряжением в точке присоединения выше 27,5 кВ.
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