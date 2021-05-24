С 1 июня будут действовать упрощенные условия присоединения к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 июня упрощает порядок присоединения к электросетям.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что меняется. Вводятся публичные договоры о присоединении, что сделает невозможным навязывание операторами систем распределения дополнительных условий заказчикам при заключении договора о присоединении, в частности увеличение срока предоставления услуги, изменение условий договора, изменение порядка уплаты стоимости услуги по присоединению и т.д.

Каждый оператор обязан обнародовать, в том числе на собственном вебсайте, редакцию договора как о стандартном, так и о нестандартном присоединении.

Когда договор будет считаться заключенным:

с 1 июня договор о присоединении считается заключенным с даты подачи заказчиком надлежащим образом оформленного заявления о присоединении. При этом технические условия вступают в силу после оплаты Заказчиком стоимости услуги по присоединению;

если заказчик не оплатил услугу по стандартному присоединению в течение 20 дней со дня получения технических условий и расчета стоимости платы за присоединение, такой договор считается расторгнутым.

Ознакомиться с техническими условиями и другими документами заказчик может через личный кабинет на ОСР и Регулятора (по запросу) в режиме просмотра. Для этого оператор обязан во время выдачи клиенту технических условий сообщать логин и пароль от личного кабинета.

Изменения коснулись и процедур согласования. Отныне согласовывать с исполнителем услуг (ОСР) следует только проектную документацию на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) только для объектов напряжением в точке присоединения выше 27,5 кВ.

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