Одесский отель и столичную недвижимость Мисто Банка пустили с молотка за 223 млн грн

Фонд гарантирования вкладов с помощью аукциона продал одесский отель «Виктория», принадлежавший обанкротившемуся Мисто Банку. Конечная стоимость недвижимости превысила 139,3 млн грн. Об этом свидетельствует информация на сайте системы «Прозорро.Продажи».
Общая площадь объекта достигает 11,7 тыс. кв. м. Здание находится на ул. Генуэзской.
На торгах победила компания «Макао», конечным бенефициаром которой значится гражданин Казахстана Ибрагим Сулейманов. На отель также претендовала финкомпания «Конверсия», которая предлагала почти 138 млн грн.
Торги проходили 20 мая. В этот же день состоялся аукцион по продаже других активов Мисто Банка. Речь идет о нежилых помещениях в Шевченковском районе столицы на 2,5 тыс. кв. м. Новым владельцем недвижимости станет банк «Сич».
Конкурентом на торгах была компания «А Ретейлер», которая заявляла о готовности отдать за недвижимость 80,9 млн грн.
Ранее ФГВФЛ выставил на продажу офис Мисто Банка, который расположен в историческом центре Киева. Но торги, запланированные на 6 мая, не состоялись.
Напомним, 14 декабря 2020 года Нацбанк принял решение, которым отнес Мисто Банк к категории неплатежеспособных. В этот же день ФГВФЛ решил ввести временную администрацию в финучреждении.
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