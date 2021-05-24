Инвестняни в Украине: кто будет заниматься проблемами инвесторов

На заседании Наблюдательного совета «Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest» обновили его состав и назначили его председателем главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

В состав Наблюдательного совета Офиса по привлечению инвестиций также вошли представители правительства Украины — заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков и министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Среди других членов Наблюдательного совета — президенты Торгово-промышленной палаты Украины и Американской торговой палаты в Украине Геннадий Чижиков и Андрей Гундер, исполнительные директора Европейской бизнес ассоциации и «Украинского дома в Давосе» Анна Деревянко и Александра Чопивски, а также народный депутат Галина Янченко.

UkraineInvest — это правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, напомнил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Учреждение создали в 2016 году. Этот совещательный орган при правительстве Украины должен помогать инвесторам и в расширении бизнеса.

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В январе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторы с капиталом более 100 млн долларов получат персонального «опекуна» от правительства. Тогда на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава государства анонсировал программу Investment nanny (инвестняни).

Этот инвестиционный менеджер должен контактировать с инвестором круглосуточно по любым вопросам, заявлял Президент. Инвесторам, которые готовы присоединиться к большой приватизации в Украине, Зеленский пообещал пять лет налоговых каникул.

В декабре 2020 года Верховная Рада Украины одобрила президентский законопроект по инвестициям, однако сумма инвестиций для получения государственной поддержки была снижена со 100 до 30 млн долларов. В феврале Зеленский подписал этот закон.

Справка Finance.ua:

Правительство постановило с доработкой решение, которое даст возможность заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.

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