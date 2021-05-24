В Украине вырос размер больничных

Размер выплат пособия в связи с временной потерей трудоспособности по итогам января-апреля этого года вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
«Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам января-апреля 2021 года вырос на 15,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, он составил 368,07 грн», — сказано в сообщении.
Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам за тот же период выросла на 14,8% и составила 320,35 грн.
Размер пособия по временной потере трудоспособности:
Размер пособия по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.
Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, из которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного из двукратного размера минимальной заработной платы.
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