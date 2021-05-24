В Украине вырос размер больничных

Размер выплат пособия в связи с временной потерей трудоспособности по итогам января-апреля этого года вырос на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

«Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам января-апреля 2021 года вырос на 15,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, он составил 368,07 грн», — сказано в сообщении.

Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам за тот же период выросла на 14,8% и составила 320,35 грн.

Размер пособия по временной потере трудоспособности:

50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет),

60% (при стаже от 3 до 5 лет),

70% (от 5 до 8 лет),

100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Размер пособия по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, из которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного из двукратного размера минимальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

В связи с пандемией расходы Фонда по больничным листам стали существенно расти с 2020 года. В частности, по итогам Іi квартала 2021 года расходы Фонда по больничным выросли на 1,4 млрд грн, или 51,8% относительно того же периода прошлого года.

Это привело к превышению объемов потребности в расходах фонда над доходами от доли ЕСВ , из которой состоит бюджет ФССУ .

Так, в І квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ , потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн — расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве.

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