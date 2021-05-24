Инвестирование экономики Донецкой области за 1 квартал 2021 сократилось на четверть

В І квартале 2021 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования использовано 3245,4 млн.грн капитальных инвестиций, что с учетом изменений цен на 24,5% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.
Это означает, что с начала 2021 года не удалось преодолеть тенденцию снижения инвестиционной активности, которая возникла в 2020 году вследствие пандемии коронавирусной инфекции.
На Донецкую область в І квартале 2021 года приходилось 4,2% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял пятое место после г. Киева, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областей.
Промышленными предприятиями Донецкой области в І квартале 2021 года освоено 2056,0 млн.грн, или 63,4% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 39,7%).
Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 932,9 млн.грн (28,7% инвестирования всей экономики и 45,4% капитальных инвестиций в индустрию), однако это вдвое меньше, чем в І квартале 2020 года. Инвестиции в угольную отрасль сократились на 40,7% и составили 607,5 млн.грн.
Инвестиции в жилищное строительство в І квартале 2021 года составили 16,6 млн.грн, или лишь 0,5% всех капитальных вложений (по Украине – 9,8%).
В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В І квартале 2021 года они составили 3032,3 млн.грн, или 93,4% общего объема капитальных инвестиций (по Украине – 78,2%). За счет средств местных бюджетов освоено 117,4 млн.грн, или 3,6%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 50,2 млн.грн, или 1,5%.
Удельный вес бюджетных средств в области ниже, чем в среднем по Украине, где доля госбюджета в финансировании капитальных инвестиций составила 2,7%, средств местных бюджетов – 4,6%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 26,6 млн.грн, или 0,8% квартального объема всех капитальных инвестиций (по Украине – 4,8%).
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