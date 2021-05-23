FuckUp Night by EASE: Роман Кирилович, Илья Рейниш и Алексей Костылев о своих провалах

Все любят рассказывать о своих достижениях. А вот о неудачах говорить намного сложнее. Но без поражений не бывает побед и любой провал можно обернуть в плюс.

«Формат мероприятий FuckUp Night очень популярен во всем мире. В первую очередь он нужен для того, чтобы предприниматели не боялись ошибаться. Наше образование заставило нас думать, что за каждую ошибку ты обязательно получаешь двойку, а это плохо. Нужно все делать правильно с первой попытки. Но в бизнесе так бывает не всегда» — говорит Президент Европейской Ассоциации Программной Инженерии (EASE) Владислав Савченко.

EASE собрала в одном месте топовых украинских предпринимателей. О своих бизнес факапах рассказали Роман Кирилович, основатель компании “Франч”, Алексей Костылев, предприниматель, владелец сети ресторанов доставки Ninja Sushi и Ninja Wok, и Илья Рейниш, сооснователь онлайн-бизнес-школы LABA. Предприниматели честно рассказали о сложностях, которые возникли на их пути и о том, что помогло им не сдаться.

«У всех брендов бывают факапы. И это нормально, ошибаются все. У McDonalds бывают факапы, и у Subway, и у многих других. Все эти мысли я, конечно же, записал и красиво оформил на сайте, который уже не работает — мой факап. Помимо этого в своем тексте призывал стремиться к свету, развиваться и желательно делать это все с нашей компанией. Аналогичный текст однажды написал и для рассылки: «Заходите на сайт, оставляйте заявки, сделаем конфетку для вас». В теме письма было лаконичное «Ваша франшиза — г#вно».

История закончилась тем, что после утренней массовой рассылки письма команда сообщила, что наша горячая линия действительно стала «горячей» от количества звонков. А звонили клиенты компании “Франч”. Они высказывали глубокое разочарование в том, что получили такое письмо от человека, которому они доверились и позволили ему сделать франшизы.

«Я отмотал вчерашний вечер на три бокала назад и вспомнил, что не отфильтровал аудиторию и отправил письма по всей базе. Это было ужасно».

К счастью, из всего множества людей только один человек не принял информацию и остался под негативным впечатлением. Свою историю Роман подытожил дерзким слоганом.

«Будьте самоироничными, не пишите письма в 23:30, пейте вино и помните: «Ваша франшиза — г#вно»».

«Допускать ошибки — это нормальная история. Главное — что вы из них вынесли», заявил Владислав Савченко в своем выступлении, после чего передал слово Илье Рейнишу, основателю LABA.

Илья поделился неудачной историей покорения жаркой Бразилии, которая закончилась приобретенным опытом и работой в небольшой минус.

О том, как важно изучить новый для себя рынок Илья рассказывал упоенно и весело.

Дешёвые лиды, конверсия в 15 процентов и две сим-карты, которые должны были привести команду к успеху, пропажа преподавателя и система любой покупки в 4 платежа — все то, о чем команде LABA хотелось бы знать до открытия филиала в Бразилии.

«Промучались мы с Бразилией месяцев 5, так я туда не поехал» — заявил Илья в конце выступления. После добавил: «Вы можете делать сколько угодно исследований, но если у вас нет несколько местных людей, которые вам могут рассказать о всех нюансах ведения бизнеса в другой стране, может быть очень сложно».

«Для меня факап – это когда тебе 45 и ты каким-то решением теряешь все. Это можно назвать факапом. Все то, о чем мы здесь рассказываем — это просто путь, это ошибки, которые каждый совершает» — сказал в начале своего выступления Алексей Костылев, владелец сети ресторанов доставки Ninja Sushi и Ninja Wok.

Но есть у Алексея история, которая научила его продумывать все заранее.

«Я записывал подкаст, где рассказал о желании открыть Ninja Pizza. У нас все аккаунты сети Ninja с приставкой official. Как только вышло это интервью, мне отправляют скрин страницы в Инстаграм Ninja Pizza official, где в описании говорилось: Алексей Костылев, готов купить аккаунт? Я все продумал наперёд — и сайт, и домен, но Инстаграм мы потеряли. Позже мы создали страницу Ninja Hut Pizza, потому что hut — это помещение, в котором готовят еду. Не важно, это пицца, бургеры, такос».

«Если вы уверены в чем-то, если у вас есть конкретные цифры, если вы грамотно подходите к любому делу, я вам советую пробовать и искать хороших специалистов. Цените своих сотрудников, цените свою команду» — подытожил Алексей.

Ивент, посвященный факапам, создан, чтобы рассказать про неуспешный успех. Чтобы показать бизнес с другой стороны, о которой обычно умалчивают, но без которой он невозможен.