Что ждет украинских работодателей за несвоевременную выплату зарплат: ответ адвоката

Все мы часто с нетерпением ждем выплаты заработной платы. Сроки выплаты заработной платы установлены законодательством, и за несвоевременную выплату наступает ответственность.

Об этом сообщается в телеграм-канале «Адвокат права».

КЗоТ Украины в статье 97 отмечает, что оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке. Все остальные платежи осуществляются после выполнения обязательств по оплате труда.

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Что говорит закон? Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Ответственность. За несвоевременную выплату заработной платы работодателя могут привлечь к финансовой, административной или уголовной ответственности.

1. Согласно статье 265 КЗоТ, работодатели несут финансовую ответственность в виде штрафа за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату их не в полном объеме — в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (например, если работодатель задержал зарплату на две недели, то по состоянию на май 2021 года он уплатит штраф в размере 18 000 грн).

2. Кроме того, в статье 41 КУоАП определена административная ответственность за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы и выплату ее не в полном объеме, в виде штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан-субъектов предпринимательской деятельности от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 510 до 1700 грн).

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За повторное в течение года нарушение или те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, — от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700−5100 грн).

3. За безосновательную невыплату зарплаты гражданам более чем за один месяц, совершенную умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином, предусмотрена, согласно статье 175 У К Украины — уголовная ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 17 000 грн) или исправительных работ на срок до 2-х лет, или лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если зарплату не выплатили из-за нецелевого использования средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000−25 500 грн) или ограничения свободы на срок до 3-х лет, или лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Работодатель освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к уголовной ответственности им осуществлена выплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам.