Что ждет украинских работодателей за несвоевременную выплату зарплат: ответ адвоката

Все мы часто с нетерпением ждем выплаты заработной платы. Сроки выплаты заработной платы установлены законодательством, и за несвоевременную выплату наступает ответственность.
Об этом сообщается в телеграм-канале «Адвокат права».
КЗоТ Украины в статье 97 отмечает, что оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке. Все остальные платежи осуществляются после выполнения обязательств по оплате труда.
Кстати, чтобы оперативно получать новости о зарплатах, пенсиях и других выплатах, а заодно и научиться не платить лишнего, предлагаем подписаться на телеграм-канал Finance_ukr Там — только полезные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька! 🤫
Что говорит закон? Заработная плата выплачивается в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.
Ответственность. За несвоевременную выплату заработной платы работодателя могут привлечь к финансовой, административной или уголовной ответственности.
1. Согласно статье 265 КЗоТ, работодатели несут финансовую ответственность в виде штрафа за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплату их не в полном объеме — в трехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (например, если работодатель задержал зарплату на две недели, то по состоянию на май 2021 года он уплатит штраф в размере 18 000 грн).
2. Кроме того, в статье 41 КУоАП определена административная ответственность за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы и выплату ее не в полном объеме, в виде штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и граждан-субъектов предпринимательской деятельности от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 510 до 1700 грн).
Читайте также: Может ли работодатель уменьшить зарплату в связи с переходом работника на дистанционную роботу
За повторное в течение года нарушение или те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, — от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700−5100 грн).
3. За безосновательную невыплату зарплаты гражданам более чем за один месяц, совершенную умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином, предусмотрена, согласно статье 175
Если зарплату не выплатили из-за нецелевого использования средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000−25 500 грн) или ограничения свободы на срок до 3-х лет, или лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Работодатель освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к уголовной ответственности им осуществлена выплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МИУ разъяснили, как будет действовать запрет на авиасообщение с БеларусьюВчера, 13:20 - 1092 15
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1884 6
Как засчитывается в стаж в Украине работа в Польше (инфографика)6 ч. назад - 615 3
Какая МФО признана лучшей в онлайне – FinAwards-2021Вчера, 14:00 - 1165 3
Как будут назначать субсидию с мая - постановление Кабмина11.05.2021, 12:05 - 1828 2
Какие категории населения лишатся права на субсидии5 ч. назад - 2218
Бездействие НБУ укрепляет гривну: прогноз курса валют до конца маяВчера, 15:02 - 1884 6
Какая МФО признана лучшей в онлайне – FinAwards-2021Вчера, 14:00 - 1165 3
В каких регионах и на какое жилье украинцы берут ипотеку под 7%Вчера, 14:45 - 1120
Какой депозит лучший - итоги FinAwards-20214 ч. назад - 911
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»Позавчера, 10:10 - 1081 9
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 993 3
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 673
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 693
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 1002