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Что такое нотариальная тайна и когда ее можно разглашать — разъяснение Минюста

Что такое нотариальная тайна и когда ее можно разглашать — разъяснение Минюста

В Министерстве юстиции рассказали, что такое нотариальная тайна, кто обязан ее хранить, в каких случаях ее можно разглашать и в какой форме.

Как рассказали в пресс-службе Минюста, в случае с нотариусами неумение хранить тайны – это одно из оснований, которое может быть причиной потери права заниматься нотариальной деятельностью.

Нотариальная тайна – это совокупность сведений (о лице, имуществе, личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях и т.п.), полученных во время совершения нотариального действия или обращения лица к нотариусу. Обязанность соблюдения нотариальной тайны распространяется не только на самого нотариуса.

Хранить нотариальную тайну обязаны:

  • нотариус;
  • помощник нотариуса;
  • лицо, привлеченное к совершению нотариального действия в качестве свидетеля;
  • лицо, которому стали известны некоторые сведения в связи с выполнением служебных обязанностей или иной работы;
  • другие лица, которым стали известны сведения, составляющие предмет нотариальной тайны.

Если нотариус – свидетель в суде:

  • нотариус может давать показания в качестве свидетеля касательно сведений, составляющих нотариальную тайну, только в случае, если этого требуют лица, по поручению или в отношении которых совершались соответствующие нотариальные действия.

Разглашение тайны возможно в нескольких формах:

  • устная – во время разговора в присутствии посторонних лиц (в общественном транспорте и общественных местах); в личном общении с родственниками, друзьями и другими лицами; передачей сведений, составляющих нотариальную тайну, через открытые каналы связи и т.д.;
  • письменно-печатная – изложение содержания сведений, составляющих нотариальную тайну: в открытых печатных изданиях (газетах, журналах, книгах); в письмах к родным и близким; передачи, пересылки сторонним лицам сведений, данных о лицах, обратившихся за помощью к нотариусу и т.д.;
  • наглядно-демонстративная – когда в результате неправильного хранения материалов дела они становятся достоянием посторонних лиц.

Не являются нарушением нотариальной тайны:

  • внесение нотариусом информации в государственные реестры;
  • отчетность нотариуса в рамках процедуры финансового мониторинга;
  • предоставление нотариусом информации (исключительно в объеме и на основаниях, определенных законом) по требованию суда, правоохранительных органов, налогового органа, государственных и частных исполнителей, Министерства юстиции Украины.

Справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов выдаются нотариусом исключительно лицам, по поручению или в отношении которых совершались соответствующие нотариальные действия, наследникам умершего.

В случае нарушения нотариусом требований по хранению нотариальной тайны Министерство юстиции имеет право аннулировать свидетельство о ведении нотариальной деятельности.

Нотариальное действие не может быть отменено нотариусом в случае несоблюдения тайны его совершения, однако это не лишает лицо, права которого нарушены, права обратиться в суд за защитой.

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По материалам Finance.UA
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