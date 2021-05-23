Что такое нотариальная тайна и когда ее можно разглашать — разъяснение Минюста

В Министерстве юстиции рассказали, что такое нотариальная тайна, кто обязан ее хранить, в каких случаях ее можно разглашать и в какой форме.
Как рассказали в пресс-службе Минюста, в случае с нотариусами неумение хранить тайны – это одно из оснований, которое может быть причиной потери права заниматься нотариальной деятельностью.
Нотариальная тайна – это совокупность сведений (о лице, имуществе, личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях и т.п.), полученных во время совершения нотариального действия или обращения лица к нотариусу. Обязанность соблюдения нотариальной тайны распространяется не только на самого нотариуса.
Хранить нотариальную тайну обязаны:
Если нотариус – свидетель в суде:
Разглашение тайны возможно в нескольких формах:
Не являются нарушением нотариальной тайны:
Справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов выдаются нотариусом исключительно лицам, по поручению или в отношении которых совершались соответствующие нотариальные действия, наследникам умершего.
В случае нарушения нотариусом требований по хранению нотариальной тайны Министерство юстиции имеет право аннулировать свидетельство о ведении нотариальной деятельности.
Нотариальное действие не может быть отменено нотариусом в случае несоблюдения тайны его совершения, однако это не лишает лицо, права которого нарушены, права обратиться в суд за защитой.
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