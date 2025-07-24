Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос 24.07.2025, 17:00 — Личные финансы

Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос

74% украинцев положительно относятся к фрилансу.

Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 15 тысяч респондентов.

Результаты опроса показали, что 74% украинцев положительно относятся к фрилансу: из них 44% видят в работе свободу и независимость, а 30% — признают и риски.

Ответы на вопрос «Как вы относитесь к фрилансу и работе на себя?» распределились следующим образом:

Хорошо, работа на себя дает свободу и независимость — 44%;

Скорее положительно, но есть риски — 30%;

Мне все равно, я так не делаю — 21%;

Скорее отрицательно, не вижу стабильности — 3%;

Отрицательно, считаю это ненадежным источником дохода — 2%.

Несмотря на положительное отношение, у 44% опрошенных нет такого опыта и не рассматривают такой вариант для себя. В то же время у четверти пользователей (26%) есть опыт фриланса, еще 30% — хотели бы попробовать.

Опыт фриланса

Не было и не планирую, не нравится такой вариант — 44%;

Не было такого опыта, но хочу попробовать — 30%;

Был опыт, но пока так не работаю — 12%;

Да, до сих пор так работаю — 10%;

Был опыт, не завершился успехом — 4%.

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выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев. Одновременно, как свидетельствует опрос Freelancehunt, в январе 2025 года количество новых фрилансеровС начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более

более половины фрилансеров (56,8%) сейчас рассматривают работу на платформе как дополнительный источник дохода.

43,2% воспринимают ее как основное место работы.

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ.

46,1% дизайнеров зарабатывают более $500. Те, кто имеет знания в узких специализациях, могут получать больше за свою работу. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

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