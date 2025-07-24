Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос — Finance.ua
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Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос

Личные финансы
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Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос
Сколько украинцев стремятся работать как фрилансеры — опрос
74% украинцев положительно относятся к фрилансу.
Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber.
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 15 тысяч респондентов.
Результаты опроса показали, что 74% украинцев положительно относятся к фрилансу: из них 44% видят в работе свободу и независимость, а 30% — признают и риски.
Ответы на вопрос «Как вы относитесь к фрилансу и работе на себя?» распределились следующим образом:
  • Хорошо, работа на себя дает свободу и независимость — 44%;
  • Скорее положительно, но есть риски — 30%;
  • Мне все равно, я так не делаю — 21%;
  • Скорее отрицательно, не вижу стабильности — 3%;
  • Отрицательно, считаю это ненадежным источником дохода — 2%.
Несмотря на положительное отношение, у 44% опрошенных нет такого опыта и не рассматривают такой вариант для себя. В то же время у четверти пользователей (26%) есть опыт фриланса, еще 30% — хотели бы попробовать.

Опыт фриланса

  • Не было и не планирую, не нравится такой вариант — 44%;
  • Не было такого опыта, но хочу попробовать — 30%;
  • Был опыт, но пока так не работаю — 12%;
  • Да, до сих пор так работаю — 10%;
  • Был опыт, не завершился успехом — 4%.
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Одновременно, как свидетельствует опрос Freelancehunt, в январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала полномасштабной войны на сервисе зарегистрировалось более 400 тысяч украинцев.
  • более половины фрилансеров (56,8%) сейчас рассматривают работу на платформе как дополнительный источник дохода.
  • 43,2% воспринимают ее как основное место работы.
Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ.
46,1% дизайнеров зарабатывают более $500. Те, кто имеет знания в узких специализациях, могут получать больше за свою работу. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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